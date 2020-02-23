Поддержка ВП сайта

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Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки178 просмотров
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Новая болванка, с установленной темой. Сайт voucher.party

необходима доводка до ума и сопровождение.

Исправление ошибок, добавление функционала и тд.

Задача "на сегодня" изложена в приложенном ТЗ

4 года назад
valmartyn
43 годаЧехия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад