Поддержка ВП сайта

Добрый день Злоумышленники убили 5 моих сайтов на Юкозе. Бэкапов нет. Вижу в админке, что есть материалы, статьи, новости. Убили только шаблоны, таблицы стилей и т.д. То есть сама БД, новости, статьи, текста сохранились. Но на сайте ...