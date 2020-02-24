Мелкие доработки сайта на Вордпресс

Перенести сайт с instantcms 1 на instantcms 2, с учетом всех данных. Есть старый сайт: [url=https://privozilla.kiev.ua/]https://privozilla.kiev.ua/[/url] Нужно сначала создать его новую версию на тестовом поддомене. Перенести все данные. (записи, отзывы, пользователей, данные рейтингов и мульти рейтингов)