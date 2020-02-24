Мелкие доработки сайта на Вордпресс

$20
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки243 просмотра
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Перенесли сайт на Вордпресс. Сейчас наводим порядок с СЕО и правим недочеты.

1. Нужно настроить передачу с форм на сайте заказов в CRM Битрикс 24. Ранее работала, но сломалась после редизайна.

2. Доработать форму заказа звонка и обратной связи чтобы отсекать спам.

Возможны и другие небольшие задачи.

4 года назад
A911
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад