Правки сайта на wordpress

Здравствуйте. Ищу фрилансера для правок на сайте. Сайт на Wordpress (в основном правки по верстке).Для примера: сейчас таблицы сделаны картинкой, нужно их сделать кодом в этом же размере. Где-то чуть подвинуть, где-то чуть поправить. Хорошие знания верстки и Wordpress!