Правки сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок11281 просмотр
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Здравствуйте.  Ищу фрилансера для правок на сайте. Сайт на Wordpress (в основном правки по верстке).Для примера: сейчас таблицы сделаны картинкой, нужно их сделать кодом в этом же размере. Где-то чуть подвинуть, где-то чуть поправить. Хорошие знания верстки и Wordpress!

WordPress
4 года назад
semak9
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов