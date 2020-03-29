Обновить вордпресс на старом (заброшеном сайте) поправить шаблон

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Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок230 просмотров
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4 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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