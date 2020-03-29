Ускорить сайты для WP на google page speed до зеленой зоны

Сайты сделаны на WP Elementor,

shenberlink.kz и cnnect.org

Сайты идиентичны, на обоих стоят autooptimize, w3 total cache и clearfy. Ранее скорость была около 90 на десктопе и около 50 на мобильных. За последние 2 дня по какой то причине просела.

Также подкорректировать отображение на планшетах, мелкие косяки исправить. Добавить в форму маску для телефона.