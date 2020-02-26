Нужно обновить Drupal c 7 на 8

Не большой проект [url=https://goshovsky.com/projects/zamki/index.html]https://goshovsky.com/projects/zamki/index.html[/url] [url=https://goshovsky.com/projects/zamki/about.html]https://goshovsky.com/projects/zamki/about.html[/url] [url=https://goshovsky.com/projects/zamki/events.html]https://goshovsky.com/projects/zamki/events.html[/url] [url=https://goshovsky.com/projects/zamki/contacts.html]https://goshovsky.com/projects/zamki/contacts.html[/url] [url=https://goshovsky.com/projects/zamki/townhouse.html]https://goshovsky.com/projects/zamki/townhouse.html [/url]Настроить аккуратно что бы можно было редактировать через админку интерактивную карту. Произвести закалку модх Есть возможность привлечь верстальщика, но по возможности если возникнут проблемы с версткой поправить. Сроки горят нужно сделать максимум за 3 дня. Площадку ...
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Добрый день, нужно обновить друпал на 8 версию вот код и инструкции жду вашей оценки для сотрудничества также важны и сроки https://vk.cc/apxtzh
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