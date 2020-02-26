Посадить вёрстку на 1с-битрикс

Есть сайт на тильде. Его нужно посадить на Битрикс с возможностью редактирования (через плагин не подходит). Есть архив с вёрсткой сайта и есть уже работающий сайт на 1с-битрикс. Сайт несложный, страниц не очень много. Сделать надо до субботы