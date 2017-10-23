Настройка компонента-инфблока в 1С-Битрикс

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки159 просмотров

Добавили новый инфоблок и новый компонент на странице (bitrix.catalog)

В каталоге выводятся товары, но если перейти на товар то пишет: "Раздел не найден".

Нужно изменить настройки, что бы открывалась страница товара.

8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо. Все сделано быстро и качественно.
Сделал что просили, сразу получил оплату.

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад