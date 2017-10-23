Уровень - выше среднего. ТЗ скину кандидатам.
Настройка компонента-инфблока в 1С-Битрикс
Добавили новый инфоблок и новый компонент на странице (bitrix.catalog)
В каталоге выводятся товары, но если перейти на товар то пишет: "Раздел не найден".
Нужно изменить настройки, что бы открывалась страница товара.
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