Отображение страниц категории на OpenCart

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  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Всем здравствуйте.

Задача: доработать отображение страниц категории на сайте

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Opencart
8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров