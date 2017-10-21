Тема для WordPress

Имеется сайт на вордпрессе, функционал сделан и собран очень криво, нужно пробежаться и подправить по необходимости и сменить дизайн (обновить). Помимо типичной информации, на сайте имеется справочник организаций

и учреждений, его необходимо как то оригинально отобразить и сделать удобным для использования.

Внешнее сайт хочется видеть в виде лендинга, так как новостную ленту постоянно обновлять нет возможности, хочется чтобы он выглядел всегда "Максимально актуальным". На главной помимо меню, необходимо указать количество организаций в

каталоге, сколько отзывов к ним, столько новостей и т.д. в общем предпочтительно услышать авторитетные варианты для исполнения.

Только качественная и креативная работа, без каких либо предоплат и обсуждений не по теме.

Сайт не коммерческий, бюджет ограничен, просьба откликаться с разумными предложениями.

Спасибо за интерес.