Мелкие правки на WordPress

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Завершен7 заявок413 просмотров

Добрый день 

удалить код java script I css блокирующие что-то сверху сайта. 

И второе

Почему то сертификат ssl только на главной странице. На остальные страницы сайта не распространяется. Этот баг или недочёт тоже нужно исправить или подсказать что сделать что бы исправить.

Жду ваших заявок. 

Сроки 1-2 дня

оплата - договорная. Бюджет ограничен

Спасибо. 

CSSJavaWordPress
8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$7
2 дня
Алексей, показал себя ответственный исполнителем с большой буквы! Советую обращаться! С заданием вопросов не был. Скорость выполнения задания - мгновенная. Общение - без лишних объяснений. Все по сути и очень толково. Советую обращаться еще раз!
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wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад