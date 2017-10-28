Мелкие правки на WordPress

Сайт на WordPressНа сайте есть каталог, в каждом товаре кнопка на обратнуюформу связи (contact form7)Товаров очень много, везде выведена одна и та же формаобратной связи.Задача:Сделать так, чтобы, когда приходит заявка на почту в нейуказывалась автоматически ...