shop-toshop.ru нужно сделать так чтоб условия оплаты прописывались в зависимости от типа доставки yadi.sk/i/oqQBOvpy3NsMiB/ - самовывоз и доставка курьером – оплата при получении - почта – предоплата 100% ...
Мелкие правки на WordPress
Добрый день
удалить код java script I css блокирующие что-то сверху сайта.
И второе
Почему то сертификат ssl только на главной странице. На остальные страницы сайта не распространяется. Этот баг или недочёт тоже нужно исправить или подсказать что сделать что бы исправить.
Жду ваших заявок.
Сроки 1-2 дня
оплата - договорная. Бюджет ограничен
Спасибо.
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