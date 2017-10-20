Доработать формы обратной связи (contact form 7)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок249 просмотров

Сайт на WordPressНа сайте есть каталог, в каждом товаре кнопка на обратнуюформу связи (contact form7)Товаров очень много, везде выведена одна и та же формаобратной связи.Задача:Сделать так, чтобы, когда приходит заявка на почту в нейуказывалась автоматически страница, с которой она отправлена т.е. ссылка и

заголовок

8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос сайта на Modx

    новостной сайт переносится с Livestreet на новый Modx ТРЕБУЕТСЯ анализ разделов сайта на уникальность (+наличие в индексе)консультация по переносу и форматированиюсам перенос документов с CMS на CMSредиректы

    MODX
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация темы Wordpress

    Есть работа для удаленного программиста для нескольких сайтов на WP. Работа возможна на постоянной основе, на длительный срок.   Пока задачка такого плана: Есть Родительская тема ( шаблон ) и дочерняя ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Компонент для joomla 3.x.x

    Требуется написать компонент записи на консультацию к специалисту под  joomla 3.x.x.  Так же необходимо подключить и настроить оплату через Яндекс-Кассу для данного компонента.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка функции wp-shop

    http://helpdkr.ru/ 1) Необходимо сделать чтобы при оплате (яндекс) автоматически проставлялся статус - одобрено  В wp-shop предусмотрено только ручное одобрение. 2) И чтобы ссылка на скачивание файла выводилась сразу на сайте

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизировать сайт на modX

    http://apriori-salon.ru/  сайт на модх, грузится долго. с текущим программистом больше работать не хочу, постоянно тянет и пропадает.  Ищу специалиста на модх с положительной репутаций на ресурсе.

    MODX
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Битрикс

    Установлен компонент Комбокс.Фильтр http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kombox.filter/ Нужно: 1. Починить ЧПУ. Перестали работать, вместо  https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/filter/proizvoditel-galad/seria-pobeda/ стало https://velsnab.ru/catalog/svetilniki-prozhektory/svetilniki-ulichnye-svetodiodnye/?arrFilter_1351_2485545518=Y&amp;set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC  2. Изменить ЧПУ ссылки, убрать из УРЛ названия свойств, оставить только значения, например из  ...

    AJAX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка DLE 9.6. Регистрация/авторизация, HTML в новости

    Здравствуйте. Полное ТЗ приложено к проекту.  Общение желательно здесь, но можно скайп и т.д. Работать предпочитаю через СБР, для Вашей гарантии постооплату не предлагаю. Сверху ТЗ, дополнительных заданий не будет, расчет быстрый. ...

    DLEHTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • WP установить шаблон или исправить ошибку

    WP установить шаблон или исправить ошибку Есть установленный шаблон Дам доступ от админки и FTP Выдается ошибка: an error occurred while processing the directive Нужно либо исправить, либо поставить шаблон ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад