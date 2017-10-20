новостной сайт переносится с Livestreet на новый Modx ТРЕБУЕТСЯ анализ разделов сайта на уникальность (+наличие в индексе)консультация по переносу и форматированиюсам перенос документов с CMS на CMSредиректы
Доработать формы обратной связи (contact form 7)
Сайт на WordPressНа сайте есть каталог, в каждом товаре кнопка на обратнуюформу связи (contact form7)Товаров очень много, везде выведена одна и та же формаобратной связи.Задача:Сделать так, чтобы, когда приходит заявка на почту в нейуказывалась автоматически страница, с которой она отправлена т.е. ссылка и
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Заявки фрилансеров
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