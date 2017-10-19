WP установить шаблон или исправить ошибку

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Закрыт10 заявок167 просмотров

WP установить шаблон или исправить ошибку

Есть установленный шаблон

Дам доступ от админки и FTP

Выдается ошибка: an error occurred while processing the directive

Нужно либо исправить, либо поставить шаблон заново

Сколько будет стоить?

WordPress
8 лет назад
evgenwebn
Алексеев 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров