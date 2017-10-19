Необходимо на сайте на вордпрессе создать меню наподобие как на сайте anspb.ru в футере Блок ссылок после кнопки "Задать вопрос менеджеру" На всех страницах сквозной блок из одного и того ...
Джумла с компонентом djclassified
Приветствую всех!
Есть недопиленый проект на джумле с платным модулем djclassified.
На вскидку ничего сложного, но модуль платный со всеми вытекающими.
Надо быстро по ТЗ допилить.
Оплата по факту, сразу, как протестирую.
Автоботам и компаниям не отвечу.
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