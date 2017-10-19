Джумла с компонентом djclassified

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки137 просмотров

Приветствую всех!

Есть недопиленый проект на джумле с платным модулем djclassified.

На вскидку ничего сложного, но модуль платный со всеми вытекающими.

Надо быстро по ТЗ допилить.

Оплата по факту, сразу, как протестирую.

Автоботам и компаниям не отвечу.

Joomla
8 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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