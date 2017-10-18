Перенести сайт с Джумлы 1.5 на последнюю версию Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок158 просмотров

Нужно перенести сайт со старой Джумлы 1.5 на последнюю версию Wordpress, желательно с сохранением текущих ссылок.

На сайте чуть более 100 страниц с картинками в каждой статье. Сайт информационный, с относительно простым дизайном.

Оплата вебмани или ЯД.

Предлагайте адекватную цену.

JoomlaWordPress
8 лет назад
rainman77
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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