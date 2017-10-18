Натянуть дизайн на Opencart

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Есть дизайн сайта. Необходимо натянуть его на Opencart.

Разрабатывать можно на своем хостинге. Там же все правки и т.п.

Оплата по факту према работы. Сайт выдаете после оплаты.

Макет в приложении

Opencart
8 лет назад
NEW_MEDIA
Степан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров