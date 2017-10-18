Требуется сделать небольшой сайт о производителе промышленного оборудования. Из контента на сайте будет размещена общая информация (что за компания, ее история, продукция и применение), 1-5 страниц о продукции (Перечень категорий и популярных моделей), несколько ...
Натянуть дизайн на Opencart
Есть дизайн сайта. Необходимо натянуть его на Opencart.
Разрабатывать можно на своем хостинге. Там же все правки и т.п.
Оплата по факту према работы. Сайт выдаете после оплаты.
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