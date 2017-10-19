Сайт-визитка на готовом шаблоне

Требуется сделать небольшой сайт о производителе промышленного оборудования.

Из контента на сайте будет размещена общая информация (что за компания, ее история, продукция и применение), 1-5 страниц о продукции (Перечень категорий и популярных моделей), несколько новостей.

Общий объем сайта - до 10 страниц.

Более подробно - в прикрепленном файле.

Что важно отметить:

Будет предоставлен уже готовый сайт на многофункциональом шаблоне (Basel), где уже есть нужные блоки, кнопки, форма. Весь внешний вид сайта нужно будет поменять в админке - все это без программирования (максимум - хтмл теги поменять надо будет для изменения стиля текста).

Возможно 2 варианта работы:

1) Я даю контент (тексты), Вы настраиваете шаблон, подбираете фото, размещаете на сайте.

2) Вы готовите весь контент (порядка 10к символов и подбор фото) и настраиваете шаблон.

Второй вариант меня устраивает больше, так таких сайтов мне нужно 50+. Но готов рассмотреть предложения по каждому формату работы.

PS Могу так же рассмотреть вариант сразу на 5-10 сайтов, но начать хотелось бы с одного, чтобы понимать уровень работы.