Требуется доработка модуля каталога товаров (интернет магазин). Подробности задач по ТЗ - после выбора исполнителя. -
Требуется сайт на OpenCart
Здравствуйте
Есть проект на opencart.
Как что работает наглядно видно тут
http://kit.by/vanny/stalnye-vanny/stalnaya-vanna-blb-universal/
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