Требуется сайт на OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок187 просмотров

Здравствуйте

Есть проект на opencart.

Как что работает наглядно видно тут

http://kit.by/vanny/stalnye-vanny/stalnaya-vanna-blb-universal/

Главная страница:

https://goo.gl/DHj9U2

Список категорий:

https://goo.gl/Viy5DR

Карточка товара:

https://goo.gl/uQ4nSz

Opencart
8 лет назад
Paquito
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров