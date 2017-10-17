Установить систему WordPress для трех страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок162 просмотра

Планируется подготовить дизайн сайта, сверстать три основные страницы: главную, текстовую (шаблон для всех остальных страниц контента) и страницу контактов. От Вас требуется натянуть эти страницы на WordPress.

Интересует цена и срок исполнения каждой.

WordPress
8 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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