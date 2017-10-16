Экспорт товаров и записей с сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок140 просмотров

Нужно сделать экспорт страниц и товаров для переноса на другой сайт. А также осуществить выгрузу товаров в формат XML/YML или XLS

Подробнее здесь: https://yadi.sk/i/7G3xC1lR3NoGxq

WordPress
8 лет назад
AlexeyLu
Алексей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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