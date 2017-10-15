Синхронизация интернет-магазина с 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка161 просмотр

Есть интернет-магазин на 1с битрикс. Стоит задача синхронизировать импорт/экспорт данных магазина с 1с.

Есть пример выгрузки: https://cloud.mail.ru/public/A8bV/zVydpXyoC

8 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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