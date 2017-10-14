Сделать справочник организации на сайте WordPress

Выбрать плагин, установить и настроить и научить корректировать, при необходимости.

Задача - вести справочник телефонов и иной информации для внутреннего использования организации.

Требования.

Справочник должен позволять при необходимости добавлять поля.

Справочник должен иметь возможность удобного поиска по полям или комбинациям полей. Поиск не только должен быть в виде пустого поля "введите название организации", но чтобы можно было и полистать список. Ну вдруг человек не знает точного названия.

Желательно, чтобы справочник позволял фильтровать по полям. Например, выбираем в поле "Регион" "Север" и справочник выводит список подразделений северного региона. И т.п.

Крайне желательно, чтоб корректировать и пополнять сведения мог человек без доступа в админку сайта (с front-end)

Вероятно и желательно, чтобы на будущее можно было к справочнику подключать фото. Например, фото фасада подразделения, чтобы было легче найти приезжему.