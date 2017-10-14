Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В наличии хостинг, домен, готовый шаблон сайта на WordPress -это система интернет-бронирования жилья (как на booking.com) http://demo1.wprentals.org/. Необходимо: установить движок на хостинг; залить шаблон непосредственно в систему управления; настроить, ...
Сделать справочник организации на сайте WordPress
Выбрать плагин, установить и настроить и научить корректировать, при необходимости.
Задача - вести справочник телефонов и иной информации для внутреннего использования организации.
Требования.
Справочник должен позволять при необходимости добавлять поля.
Справочник должен иметь возможность удобного поиска по полям или комбинациям полей. Поиск не только должен быть в виде пустого поля "введите название организации", но чтобы можно было и полистать список. Ну вдруг человек не знает точного названия.
Желательно, чтобы справочник позволял фильтровать по полям. Например, выбираем в поле "Регион" "Север" и справочник выводит список подразделений северного региона. И т.п.
Крайне желательно, чтоб корректировать и пополнять сведения мог человек без доступа в админку сайта (с front-end)
Вероятно и желательно, чтобы на будущее можно было к справочнику подключать фото. Например, фото фасада подразделения, чтобы было легче найти приезжему.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подключить платежные системы, фото, текст, подготовить сайт для работыСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Есть страница пользователя в K2. Нужно на этой странице разместить ссылку на профиль в компоненте ALPHAUSER POINTS данного пользователя.Завершен8 лет назад
- $3
На сайте есть код CSS. При нажатии на кнопку "загрузить файл" и после выбора файла - кнопка "загрузить файл" должна убираться. Сейчас она не убирается. Файл выбирается, но кнопка все равно остается. Нужно сделать так, ...Завершен8 лет назад
Нужен функционал подобный этому сайту vcv. ru, желательно на Joomla 2.5. Посетители могут регистрироваться и пройти на сайте тестирование, записав свои ответы на видео, время на каждый ответ ограничено. Админ может создавать новые ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Установил нужные модули для Wordpress. Простой каталог автомобилей на Вордпресс. Этот модуль может делать вывод на отдельную страницу своей информации. Так вот он выводит просто текст записи, а запись содержит фото, ...Завершен8 лет назад
Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18D44N3gsxQnfz3p-FSWqiBCjEa2_Opc2D1XJMlt0RWQ/edit?usp=sharing Нужна оценка по срокам и стоимости. Задача срочная.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Есть новости в черновиках wordpress, нужно их опубликовать сегодняшней датой, и создать ЧПУ на английском из названия статейЗавершен8 лет назад
- $10
У меня сделаны кастомно Вопросы и Ответы. В разделе вопросы и ответы заголовок вопроса подгружается из названия статьи. Надо чтоб я мог сам его задавать. Напишите скайп, покажу подробнее.Завершен8 лет назад
Нужно настроить главное меню, нижнее меню. Полностью иерархию переходов и страниц по схеме Главная страница-раздел1-подразделы(30-40 страниц) примерно как тут http://www.vesveter.ru/Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад