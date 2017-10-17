Настройка сайта на WordPress по аренде недвижимости (Booking)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка220 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

В наличии хостинг, домен, готовый шаблон сайта на WordPress  -это система интернет-бронирования жилья (как на booking.com) http://demo1.wprentals.org/.

Необходимо:

установить движок на хостинг;

залить шаблон непосредственно в систему управления;

настроить, оптимизировать и кастомизировать готовый сайт.

Настроить и доработать функционал проекта.

В системе есть 3 роли: Business, System manager, Guest

Business - пользователь, зарегистрированный на сайте, размещающий объекты недвижимости.

Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья

System manager - администратор системы, может контролировать все операции внутри системы.

Использовать планируется только 2:

System manager- администратор системы размещающий объекты недвижимости и контролирующий все 

Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья

Необходимо связать сайт с channel manager Avai Book  https://www.avaibook.com/

Укажите, пожалуйста, примерные стоимость и срок выполнения работы

WordPress
8 лет назад
imandji
Ирина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Рекомендую, быстро и недорого.
Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад