Подключить платежные системы, фото, текст, подготовить сайт для работы
Настройка сайта на WordPress по аренде недвижимости (Booking)
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
В наличии хостинг, домен, готовый шаблон сайта на WordPress -это система интернет-бронирования жилья (как на booking.com) http://demo1.wprentals.org/.
Необходимо:
установить движок на хостинг;
залить шаблон непосредственно в систему управления;
настроить, оптимизировать и кастомизировать готовый сайт.
Настроить и доработать функционал проекта.
В системе есть 3 роли: Business, System manager, Guest
Business - пользователь, зарегистрированный на сайте, размещающий объекты недвижимости.
Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья
System manager - администратор системы, может контролировать все операции внутри системы.
Использовать планируется только 2:
System manager- администратор системы размещающий объекты недвижимости и контролирующий все
Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья
Необходимо связать сайт с channel manager Avai Book https://www.avaibook.com/
Укажите, пожалуйста, примерные стоимость и срок выполнения работы
Выбранный исполнитель
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