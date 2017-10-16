Joomla_Поправить код CSS

На сайте есть код CSS. При нажатии на кнопку "загрузить файл" и после выбора файла - кнопка "загрузить файл" должна убираться. Сейчас она не убирается. Файл выбирается, но кнопка все равно остается. Нужно сделать так, чтобы кнопки не было при выборе файла. Всего три таких кнопки.