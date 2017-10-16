Joomla_Поправить код CSS

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки226 просмотров

На сайте есть код CSS. При нажатии на кнопку "загрузить файл" и после выбора файла - кнопка "загрузить файл" должна убираться. Сейчас она не убирается. Файл выбирается, но кнопка все равно остается. Нужно сделать так, чтобы кнопки не было при выборе файла. Всего три таких кнопки. 

CSS
8 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$6
1 день
Сергей справился с задачей. Результатом доволен. Видно, что человек разобрался. Рекомендую!
Все прошло отлично, рекомендую Михаила как хорошего заказчика. Если будут задачи, то будем сотрудничать и дальше. Спасибо!

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад