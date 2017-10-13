Настройка меню Джумла

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Нужно настроить главное меню, нижнее меню. Полностью иерархию переходов и страниц по схеме

Главная страница-раздел1-подразделы(30-40 страниц) примерно как тут http://www.vesveter.ru/ 

Joomla
8 лет назад
Weko
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Был
4 года назад

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