Обновление сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок246 просмотров

Требуется человек хорошо знающий джумлу для обновления  движка сайта и форума 

http://spanieli-podolsk.ru/

Joomla
8 лет назад
Lexa73
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все понравилось, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за интересный проект! Надеюсь продолжить работу над ним.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад