WordPress (WooCommerce) сайт.

$375
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок414 просмотров

В прил. структура. ПСД тоже будет.

Бюджет $375.

Задачи:

- респонсив

- установить и настроить способы оплаты, плагин такой: (mollie.com)

- если заказ более определенной суммы, то доставка по Голландии бесплатная. По Бельгии всегда платная.

- 4-5 страниц в итоге.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров