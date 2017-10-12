Есть сайт на HOST CMS 5 http://www.muhenelectroseti.ru/ Необходимо выполнить следующие доработки: 1) Внедрение Формы обратной связи на их сайт: а) Кнопка "Форма обратной связи" должна находиться на главной странице в правом верхнем ...
Доделать сайт на Drupal
1. Запрограммировать в Drupal главную страницу (верстка есть уже) и установить разработанный логотип
2. Добавить при бронировании тура колличество мест комбобоксом
3. Добавить и доработать сущности: Заказ, Тур, Тур оператор, Клиент, Яхта, Оплата, а также добавить справочники, которые будут ссылаться на эти сущности.
4. Разработать партнерскую форму на JS или PHP, которая будет устанавливаться на сторонние сайты. По примеру https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203638588-%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
5. Подключить сайт к яндекс.кассе
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