Правки по сайту на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок213 просмотров

Необходимо сделать правки на wordpress. 

В дальнейшем постоянно будет доработки по сайту.

WordPress
8 лет назад
coolpack16
Эдуард 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров