Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Разработка проекта на Wordpress Vis.Composer+Traveler Theme (Booking)
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Задача стоит такая: Настроить и доработать функционал проекта на WordPress.
Необходимо создать сайт - систему интернет-бронирования жилья (по функционалу похож на booking.com).
Есть подробное техническое задание с описанием логики работы приложения и прототипы интерфейса в axshare (предоставлю выбранному исполнителю), также есть купленная тема заточенная под эту тематику
(Traveler - документация, превью, админка - http://shinetheme.com/demosd/traveler_test/wp-admin admin/Hanoi072017 ), в теме частично реализован требуемый функционал, частично нужно будет подобрать недостающие плагины, возможно что-то придется программировать вручную. Есть анализ того что присутствует в теме и чего нехватает.
Краткое описание логики:
В системе есть 3 сущности: Business, System manager, Guest
Business - пользователь, зарегистрированный на сайте, размещающий объекты недвижимости.
Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья
System manager - администратор системы, может контролировать все операции внутри системы.
Краткое описание основного функционала:
для сущности Business:
- регистрация в системе;
- Заведение и редактирование объектов аренды
- Страница мониторинга и управления резервациями (таблица с данными по резервациям)
- Внутренняя система коммуникации Business - Guest, Business - System manager
- На выходе Business-пользователь получает персональную страницу своего объекта http://domain.com/custom-name с возможностью кастомизации логотипа, слогана и т.д.
- Страница поиска
- Страница резервации
- Отзывы
- Dashboard (сводная статистика)
- Таблица, содержащая информацию по каждому Business-пользователю (количество резерваций, количество отмен, доход, комиссия ...)
- Утверждение регистрации пользователей в системе
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