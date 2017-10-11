Разработка проекта на Wordpress Vis.Composer+Traveler Theme (Booking)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Задача стоит такая: Настроить и доработать функционал проекта на WordPress.

Необходимо создать сайт - систему интернет-бронирования жилья (по функционалу похож на booking.com).

Есть подробное  техническое задание с описанием логики работы приложения и прототипы интерфейса в axshare (предоставлю выбранному исполнителю), также есть купленная тема заточенная под эту тематику

(Traveler - документация, превью, админка - http://shinetheme.com/demosd/traveler_test/wp-admin admin/Hanoi072017 ), в теме частично реализован требуемый функционал, частично нужно будет подобрать недостающие плагины, возможно что-то придется программировать вручную. Есть анализ того что присутствует в теме и чего нехватает.

Краткое описание логики:

В системе есть 3 сущности: Business, System manager, Guest

Business - пользователь, зарегистрированный на сайте, размещающий объекты недвижимости.

Guest - посетитель сайта в поисках аренды жилья

System manager - администратор системы, может контролировать все операции внутри системы.

Краткое описание основного функционала:

для сущности Business:

  • регистрация в системе;
  • Заведение и редактирование объектов аренды
  • Страница мониторинга и управления резервациями (таблица с данными по резервациям)
  • Внутренняя система коммуникации Business - Guest, Business - System manager
  • На выходе Business-пользователь получает персональную страницу своего объекта http://domain.com/custom-name с  возможностью кастомизации логотипа, слогана и т.д.
Guest:

  • Страница поиска
  • Страница резервации
  • Отзывы
System manager:

  • Dashboard (сводная статистика)
  • Таблица, содержащая информацию по каждому Business-пользователю (количество резерваций, количество отмен, доход, комиссия ...)
  • Утверждение регистрации пользователей в системе
Работаю только с опытными Wordpress разработчиками, бюджет ~3000$, обязательная работа с репозиторием и документация, сроки до НГ;.

WordPress
8 лет назад
WDSiU
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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