Кастомизировать wordpress шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок179 просмотров

Нужно кастомизировать wordpress шаблон (точнее главную страницу). Он развернут 

housep.ru

Надо главную сделать похожей на http://housep.ru/arhproto/index.html

Текст и картинки предоставлю

Просьба сразу указать цены

WordPress
8 лет назад
ildario
Ильдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VitoMontenegro
Виталий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
4 дня
Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

VitoMontenegro
Виталий 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад