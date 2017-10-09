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Доработка сайта недвижимости на Drupal 7
На существующем сайте о недвижимости нужно сделать функциональные доработки и добавить новые фичи.
Drupal 7 / Views / Panels / Drush / Features / Taxonomy / Bootstrap / GIT
Некоторые задачи для примера:
- Расширенная форма поиска
- Блок "Похожие объекты" по нескольким критериям
- Печатная версия карточки объекта
- Доработка личного кабинета (избранное, подборки объектов)
- Авторизация oAuth (FB/VK/OK)
- Раздел "Отзывы"
- Правки верстки и мобильной версии
- и пр. более мелкие задачи
Оплата будет сдельная, после совместной оценки полного списка задач. В заявке напишите, пожалуйста, Вашу желаемую стоимость часа. От исполнителя требуется опыт работы с Drupal 7, ООП PHP, Bootstrap, современная верстка и общая адекватность.
Пожалуйста, если Вы только слышали про Drupal, но не работали с ним - не пишите здесь. Или если только умеете включать модули и двигать блоки и настраивать Views, но не знаете как написать свой модуль, что такое хуки и препроцесс в теме - не беспокойтесь, пожалуйста. Не будем терять наше время. Предоставьте, пожалуйста, Ваши самые интересные проекты на Drupal и вкратце опишите Ваше участие. Также, будьте готовы ответить на несколько несложных вопросов по API Drupal. В случае успешного сотрудничества будем работать и над другими проектами - работы много, постоянно нужна поддержка.
Спасибо. Буду рад знакомству.
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