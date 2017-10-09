Доработка сайта недвижимости на Drupal 7

На существующем сайте о недвижимости нужно сделать функциональные доработки и добавить новые фичи.

Drupal 7 / Views / Panels / Drush / Features / Taxonomy / Bootstrap / GIT

Некоторые задачи для примера:

Расширенная форма поиска

Блок "Похожие объекты" по нескольким критериям

Печатная версия карточки объекта

Доработка личного кабинета (избранное, подборки объектов)

Авторизация oAuth (FB/VK/OK)

Раздел "Отзывы"

Правки верстки и мобильной версии

и пр. более мелкие задачи

Каких-то сверхсложных задач нет, просто их много и нужно их делать.

Оплата будет сдельная, после совместной оценки полного списка задач. В заявке напишите, пожалуйста, Вашу желаемую стоимость часа. От исполнителя требуется опыт работы с Drupal 7, ООП PHP, Bootstrap, современная верстка и общая адекватность.

Пожалуйста, если Вы только слышали про Drupal, но не работали с ним - не пишите здесь. Или если только умеете включать модули и двигать блоки и настраивать Views, но не знаете как написать свой модуль, что такое хуки и препроцесс в теме - не беспокойтесь, пожалуйста. Не будем терять наше время. Предоставьте, пожалуйста, Ваши самые интересные проекты на Drupal и вкратце опишите Ваше участие. Также, будьте готовы ответить на несколько несложных вопросов по API Drupal. В случае успешного сотрудничества будем работать и над другими проектами - работы много, постоянно нужна поддержка.

Спасибо. Буду рад знакомству.