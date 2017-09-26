Переделать старый сайт.

1. Нужно сайт pilotag.ru перетащить на какую-нибудь СMS c новым адаптивным дизайном (подобрать и купить шаблон интернет-магазина). Сделав для него свою шапку с логотипом и каким-нибудь тематическим коллажем.

2. Перетащить весь каталог старого сайта и все данные на новый. т.е. заполнить сайт данными.