Переделать старый сайт.

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Закрыт4 заявки158 просмотров

1. Нужно сайт pilotag.ru перетащить на какую-нибудь СMS c новым адаптивным дизайном (подобрать и купить шаблон интернет-магазина). Сделав для него свою шапку с логотипом и каким-нибудь тематическим коллажем.

2. Перетащить весь каталог старого сайта и все данные на новый. т.е. заполнить сайт данными.

8 лет назад
pastor39
Евгений 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров