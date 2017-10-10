Ускорить загрузку сайта на Joomla

В очередной раз большое спасибо Олегу за сотрудничество! Уже не первый проект. И всё как всегда на высшем уровне: как постановка задачи, так и взаимодействие по различным вопросам рабочего характера. По оплате - всё чётко и быстро! Всем рекомендую!!!