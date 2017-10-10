Ускорить загрузку сайта на Joomla

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Завершен4 заявки198 просмотров

Небольшой сайт на Joomla. В последние дни стал медленнее загружаться.  Необходиму устранить причину медленной загрузки и, при необходимости, оптимизировать сайт. 

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal.

Joomla
8 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Уже не первый раз сотрудничаю с Александром и только положительные впечатления. Профессиональный подход к работе и быстрое выполнение поставленной задачи. Уверен, что будем продолжать взаимодействие.
В очередной раз большое спасибо Олегу за сотрудничество! Уже не первый проект. И всё как всегда на высшем уровне: как постановка задачи, так и взаимодействие по различным вопросам рабочего характера. По оплате - всё чётко и быстро! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад