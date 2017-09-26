Перенести сайт с wix на wordpress

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок193 просмотра

Сайт одностраничник, требуется перенести его с платформы wix на хостинг с wordpress.

WixWordPress
8 лет назад
vonuch
Иван 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров