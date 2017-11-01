Добрый день! Разрабатывали сами сайт для себя на CMS Joomla и есть вещи, которые мы сами сделать не можем. Например: добавить красивую галерею на страницы услуг, оформить красиво отзывы на страницах услуг, оформить страницу с ...
Парсер товаров для Opencart 2.3.0.2
1.0 О источники:
- Парсинг прайс-листатоваров из RAR архива доступного по URL
- Формат файла вархиве RAR – XML
- Пример файла: описаниекатегорий http://clip2net.com/s/3Oo1Luc
описание товара http://clip2net.com/s/3Oo1NDh
1.1 Функции первый проход:
- В первыхпроход парсер должен загрузить все товара из указанного источника включая все
категории и подкатегории в которых онинаходятся.
- В карточкетовара должна содержаться вся информация из указанного источника включая атрибуты
(характеристику товара), описание товара, цену, позицию на складе, картинку
товара (загружаем на сервер), артикул.
- Изменение ценытовара см. ниже.
1.2 Функции изменения цены товара:
- Возможность измененияцены товара при обработки товаров из источника.
- Установка индивидуальнойнаценки на товар для каждой категории или подкатегории.
- Цена должна уменьшатьсяна 20% от цены в источники, а далее обрабатываться исходя из заданного
значения.
- Значениезадается в поле, пример заданного значения: 1.7 (что означается увеличивание
цены товара на 70%)
- Данная ценадолжна попадать в Opencart и отображатьсяу товара.
1.3 Функции последующих проходов:
- Необходим запускповторного прохода два раза в неделю
- При добавлениинового товара в источнике, добавить его на сайт.
- При добавленииновой категории в источнике, добавить ее на сайт.
- При удалениитовара в источнике, меняем значение на нет на складе.
- При изменениицены в источнике на товар, меняем цену согласно установленным значениям в
пункте 1.2.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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