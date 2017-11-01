Парсер товаров для Opencart 2.3.0.2

1.0 О источники:

- Парсинг прайс-листатоваров из RAR архива доступного по URL

- Формат файла вархиве RAR – XML

- Пример файла: описаниекатегорий http://clip2net.com/s/3Oo1Luc

описание товара http://clip2net.com/s/3Oo1NDh

1.1 Функции первый проход:

- В первыхпроход парсер должен загрузить все товара из указанного источника включая все

категории и подкатегории в которых онинаходятся.

- В карточкетовара должна содержаться вся информация из указанного источника включая атрибуты

(характеристику товара), описание товара, цену, позицию на складе, картинку

товара (загружаем на сервер), артикул.

- Изменение ценытовара см. ниже.

1.2 Функции изменения цены товара:

- Возможность измененияцены товара при обработки товаров из источника.

- Установка индивидуальнойнаценки на товар для каждой категории или подкатегории.

- Цена должна уменьшатьсяна 20% от цены в источники, а далее обрабатываться исходя из заданного

значения.

- Значениезадается в поле, пример заданного значения: 1.7 (что означается увеличивание

цены товара на 70%)

- Данная ценадолжна попадать в Opencart и отображатьсяу товара.

1.3 Функции последующих проходов:

- Необходим запускповторного прохода два раза в неделю

- При добавлениинового товара в источнике, добавить его на сайт.

- При добавленииновой категории в источнике, добавить ее на сайт.

- При удалениитовара в источнике, меняем значение на нет на складе.

- При изменениицены в источнике на товар, меняем цену согласно установленным значениям в

пункте 1.2.