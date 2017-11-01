Парсер товаров для Opencart 2.3.0.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки282 просмотра

1.0 О источники:

-        Парсинг прайс-листатоваров из RAR архива доступного по URL

-        Формат файла вархиве RAR – XML

-        Пример файла: описаниекатегорий http://clip2net.com/s/3Oo1Luc

описание товара http://clip2net.com/s/3Oo1NDh

1.1 Функции первый проход:

-        В первыхпроход парсер должен загрузить все товара из указанного источника включая все

категории и подкатегории в которых онинаходятся.

-        В карточкетовара должна содержаться вся информация из указанного источника включая атрибуты

(характеристику товара), описание товара, цену, позицию на складе, картинку

товара (загружаем на сервер), артикул.

-        Изменение ценытовара см. ниже.

1.2 Функции изменения цены товара:

-        Возможность измененияцены товара при обработки товаров из источника.

-        Установка индивидуальнойнаценки на товар для каждой категории или подкатегории.

-        Цена должна уменьшатьсяна 20% от цены в источники, а далее обрабатываться исходя из заданного

значения.

-        Значениезадается в поле, пример заданного значения: 1.7 (что означается увеличивание

цены товара на 70%)

-        Данная ценадолжна попадать в Opencart и отображатьсяу товара.

1.3 Функции последующих проходов:

-        Необходим запускповторного прохода два раза в неделю

-        При добавлениинового товара в источнике, добавить его на сайт.

-        При добавленииновой категории в источнике, добавить ее на сайт.

-        При удалениитовара в источнике, меняем значение на нет на складе.

-        При изменениицены в источнике на товар, меняем цену согласно установленным значениям в

пункте 1.2.

Opencart
8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Все отлично! На высшем уровне! Однозначно рекомендую!
Проект оказался очень затянутым в связи с техническими затруднениями. Было потрачено довольно много нервов и усилий с двух сторон, но Антон был спокоен и терпелив до завершения. Очень редко встретишь заказчика который в таких условиях остается спокойным и не давит на исполнителя, но с Антоном было комфортно работать- один из лучших заказчиков с которыми я работал.

Заявки фрилансеров

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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