Перенос сайтов в mod-x

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки214 просмотров

Есть несколько проектов, которые нужно перенести в mod-x с сохранением работоспособности всех стилей и форм на JavaScript. Один из проектов на половину перенесён. Необходимые материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.

Начальная цена 1-го проекта 20 USD. Срок - 2 дня.

JavaScript
8 лет назад
aviator
59 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров