Необходимо "встроить" в [b]лекцию[/b] отображение "оставшегося" времени. После истечения времени - открывается страница перехода со ссылкой (или, появляется "всплывающее окно" с этой ссылкой). Как должно выглядеть: студент авторизовался. Перешёл на [b]выбранный курс[/b]. У него появляется на ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $20
Есть несколько проектов, которые нужно перенести в mod-x с сохранением работоспособности всех стилей и форм на JavaScript. Один из проектов на половину перенесён. Необходимые материалы будут предоставлены выбранному исполнителю. Начальная цена 1-го проекта 20 USD. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Вот форма Принять участие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть снимки экранов "оффлайн" программы. Необходимо: 1. Сделать экраны в виде HTML (без украшательств, только тексты, таблицы, формы) (~ 80 страниц, образец уже сделан) 2. Перевести HTML в PHP-шаблоны (по образцу) 3. Сделать "навигацию" (все ссылки - работающие) 4. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С. Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет. Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет. В настоящее время вместо названия изделия выводится ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо существующий сайт www.radamir.ru перенести на CMS (типа Joomla, Drupal, Wordpress, Bitrix, modx, etc.). Предлагайте - цены, сроки.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать новый дизайн сайта благотворительного фонда "ОМК-Участие" (www.omk-uchastie.ru), в связи со сменой логотипа (файл прилагается). Сохранение "серой подложки" в новом дизайне – приветствуется.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Таблица с изображениями фигур. Внизу слово. Нужно "связать" слово с картинкой и сохранить в БД. Подробнее - в прилагаемом файле. При "хорошем исполнении" возможно долговременное сотрудничество.Прикладное ПО24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
1. Создание простой формы аутентификации 2. Занесение в БД считанной инфо при аутентификации 3. Скрипт по занесению в БД инфо о выбранных данных (через checkbox) 4. Отображение выбранных данных 5. При выборе в форме checkbox - "удалить" - счётчики ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $200
1. Необходимо информацию из документов в WORD-е перенести на сайт с помощью программы TEXTER http://www.ipi.ru/main/-/texter/intro.phtml. 2. Образец файлов в формате WORD http://www.paradiseclub.ru/spa.rar 3. Образец, как должно быть сделано http://www.paradiseclub.ru/index_ins.shtml?/club/rest/spa/spa В ветви CLUB - Виды отдыха - SPA главная ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт18 лет назад