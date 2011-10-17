Необходимо "встроить" в [b]лекцию[/b] отображение "оставшегося" времени. После истечения времени - открывается страница перехода со ссылкой (или, появляется "всплывающее окно" с этой ссылкой). Как должно выглядеть: студент авторизовался. Перешёл на [b]выбранный курс[/b]. У него появляется на ...