Имеется уже частично готовый шаблон Wordpress, осталось доработать некоторый функционал. Вся работа описана по ссылке ниже в Google Docs. https://clck.ru/HXQpS тз, там по пунктам описано что необходимо сделать на сайте. ...
Программирование для MOODLE (отображение таймера оставшегося времени)
Необходимо "встроить" в лекцию отображение "оставшегося" времени. После истечения времени - открывается страница перехода со ссылкой (или, появляется "всплывающее окно" с этой ссылкой).
Как должно выглядеть: студент авторизовался. Перешёл на выбранный курс. У него появляется на экране таймер обратного отсчёта времени. Если вышел из браузера, и снова зашёл, отсчёт времени продолжается с того момента, как вышел. Когда время вышло - появляется возможность перейти на страницу со ссылкой на тестирование.
Курс сделан в виде лекции. И, MOODLE контролирует "длительность заданного времени лекции", и если студент не "пробыл" установленное время, то программа об этом сообщает. Хотелось бы какой-то скрипт (или пара скриптов - как предполагается на JavaScript и на PHP), который будет показывать оставшееся время лекции.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Готовим сайт к запуску, нужно дорабатать сайт, настроить фильтры и доработать карточку товаров. Некоторые фильтры надо поставить нулевые и дотянуть до нашего шаблона. Сайты конкурентов и как пример к чему стремиться : ugg-i.ru и ugg-russia.com ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно скопировать сайт и перенести на Wordpress тут задание https://docs.google.com/document/d/1hx6BfF_Kyg7GH3NLzkhhRbm6GzY8YBE6GmBRIxlCyG8/edit?usp=sharing от вас жду сроки и бюджет и вопросы и процесс работы!Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Приобрели готовое решение, нужно доработать функционал. (ссылку пришлю в комментарии, если нужно) ТЗ https://drive.google.com/file/d/1xMc_yhTMg1SNxuyUAc3wbRmwzLTq3fm1/view В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленном, а ниже то каким функционалом отличается ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести шаблон, прописать необходимые стили. Перенесу контент самостоятельно. из функционала - верхнее и боковое меню, статические страницы, виджет с баннерамиСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать ряд доработок. Задание в приложении.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо собрать ядро бонусного движка на Laravel. Требование к функциональности: Laravel 5.8/MySQL 5.7JWT-авторизация и работа по API для сайтов-парнеров движкаучет транзакций через ES (https://docs.spatie.be/laravel-event-projector/v2) - возможно с использованием Redisраздельная авторизация по парольной паре для администраторов ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Настроить CSS внутренних страници шрифта 2. Мобильная версия – поправить расположение логотипа, удалить лишние телефоны, поправить поле в странице оформления 3. Сделать перевод нескольких слов 4. Форма отзыва цвет шрифта ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт на WordPress Тематика финансы Приятный аккуратный дизайн Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства. Чистый код, быстро грузилcя. ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт6 лет назад
1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад