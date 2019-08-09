Программирование для MOODLE (отображение таймера оставшегося времени)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка302 просмотра

Необходимо "встроить" в лекцию отображение "оставшегося" времени. После истечения времени - открывается страница перехода со ссылкой (или, появляется "всплывающее окно" с этой ссылкой).

Как должно выглядеть: студент авторизовался. Перешёл на выбранный курс. У него появляется на экране таймер обратного отсчёта времени. Если вышел из браузера, и снова зашёл, отсчёт времени продолжается с того момента, как вышел. Когда время вышло - появляется возможность перейти на страницу со ссылкой на тестирование.

Курс сделан в виде лекции. И, MOODLE контролирует "длительность заданного времени лекции", и если студент не "пробыл" установленное время, то программа об этом сообщает. Хотелось бы какой-то скрипт (или пара скриптов - как предполагается на JavaScript и на PHP), который будет показывать оставшееся время лекции.

JavaScriptPHP
6 лет назад
aviator
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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