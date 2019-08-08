Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка211 просмотров

1) исправить 29 ошибок в UI.

https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view

2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить чтобы вместе работало, возможно потребуется интеграция с платежками и тп для выполнения этой задачи.

3) и работало на приемлемой скорости

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WordPress
6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров