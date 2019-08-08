Внести правки на сайт https://fishboxspb.ru (ocStore)

Добрый день, требуется внести следующие правки:

Исправить подсчет стоимости при оформлении заказа. Стоимость за кг умножается на число штук, но не умножается еще на число кг в упаковке (то что у нас минимальное кол-во кг для покупки).

Просьба заменить строчку на

Активировать модуль кода Гугл Аналитикс

Внедрить правки нового прайса (прикрепляю).

Желательно в течение 1-2 дней выполнить задание. Если все утроит, то далее по этому сайту будет постоянный заказ на доработки.