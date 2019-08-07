Переделать корзину сайта, система MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка150 просмотров

Существующая корзина устарела. Хотим сделать более современную, удобную для пользователей.

Задание во вложении. Если у Вас будут разумные корректировки к виду и функционалу корзины готовы рассмотреть.

MODX
6 лет назад
guest_156517197865
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров