Сделать цветные кнопки категорий (Opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок526 просмотров

На сайте с Opencart есть переходы в подразделы, они выполнены кнопками (скриншот приложен). Необходимо переделать стиль кнопок в material design (как по этой ссылке), а также сделать возможность выделять отдельные разделы - чтобы кнопки на них были цветными.

Outlined button из примера - обычные разделы (цвет текста и границ кнопки - черный). Contained button из примера - выделенные разделы. Размеры кнопок должны быть сохранены в текущем виде.

Opencart
6 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё отлично и быстро, рекомендую Виталия как отличного исполнителя!
Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

shkolin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад