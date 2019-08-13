Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работы. Движок OpenCart. 1) Главная страница. Середина. "скачать pdf" никуда не ведет. Создать новую страницу и разместить на ней 2 ...
Сделать цветные кнопки категорий (Opencart)
На сайте с Opencart есть переходы в подразделы, они выполнены кнопками (скриншот приложен). Необходимо переделать стиль кнопок в material design (как по этой ссылке), а также сделать возможность выделять отдельные разделы - чтобы кнопки на них были цветными.
Outlined button из примера - обычные разделы (цвет текста и границ кнопки - черный). Contained button из примера - выделенные разделы. Размеры кнопок должны быть сохранены в текущем виде.
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