Сделать цветные кнопки категорий (Opencart)

На сайте с Opencart есть переходы в подразделы, они выполнены кнопками (скриншот приложен). Необходимо переделать стиль кнопок в material design (как по этой ссылке), а также сделать возможность выделять отдельные разделы - чтобы кнопки на них были цветными.

Outlined button из примера - обычные разделы (цвет текста и границ кнопки - черный). Contained button из примера - выделенные разделы. Размеры кнопок должны быть сохранены в текущем виде.