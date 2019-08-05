Перенести страницу в MUSE на WordPress

Здравствуйте! Нужен исполнитель который сможет синхронизировать CRm систему с вордпресс. в CRM конфигурируется XML файл, нужно настроить синхронизацию так чтобы раз в сутки тянул объекты на сайт! База на трех языках англиский ...
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