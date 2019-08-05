Синхронизация CRM с Worpdress недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок145 просмотров

Здравствуйте!

Нужен исполнитель который сможет синхронизировать CRm систему с вордпресс. в CRM конфигурируется XML файл, нужно настроить синхронизацию так чтобы раз в сутки тянул объекты на сайт! 

База на трех языках

англиский

русский 

испанский 

WordPress
6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров