Добавить отдельный html лендинг на сайт Wordpress

Есть сайт на wordpress, и есть лендинг, индекс файл которого находится в корне сайта, а все файлы в папке /landing/. Лендинг никак с wordpress сайтом не связаны, но находятся на одном сервере и на одном домене.

Нужно "подружить" всё это дело так, чтобы WP сайт открывался по site.ru/index1.php, а лендинг по site.ru/index2.php

Подробности сообщу в переписке.