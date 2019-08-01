Нужен опытный Програмист который разбирается в wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок175 просмотров

Для сайта на wordpress есть не большая правка. Нужен опытный Програмист который писал плагин и умеет работать с разными шаблоны. 

Очень срочно нужна помощь. Завтра утром (02.08) смогу всю инфу отправить. 

WordPress
6 лет назад
yarik_kan
Ярослав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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