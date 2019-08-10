Откорректировать натянутую верстку на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка138 просмотров

Необходимо готовую верстку, натянутую уже на WordPress откорректировать, исправить недочеты.

WordPress
6 лет назад
tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Killerings
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
6 дней
Escrow
Михаил выполнил работу по натягиванию верстки на WordPress очень хорошо, исправил все недочеты в сжатые сроки. Всегда на связи. Очень исполнительный и отличный специалист. Рекомендую.
Отличный заказчик, грамотное поставление задачи, оплата в срок в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Killerings
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад