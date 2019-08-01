Всем привет) Нужно со старого сайта на новый перенести информацию о: 1. товарах (описание, фото, цена) 2. все отзывы перенести 3. текстовые страницы (для пунктов меню) важное отмечу, ...
Посадить лендинг на CMS Wordpress
Есть одна страничный пейдж нужно посадить на WP и сделать пару правок
Заявки фрилансеров
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