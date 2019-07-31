Нужно внедрить виджет или плагин CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужно внедрить виджет календаря и заказа даты и время свободный на приём CMS Wordpress сам сайт тут http://bit.ly/2OxAkxp 

мы пытались такой виджет поставить https://www.bookform.ru но он неподходит на сайт 

от вас жду предложений по варианту может плагин есть или виджет жду предложений спасибо

WordPress
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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