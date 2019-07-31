Всем доброго дня. Нужно закончить правки дизайна на магазине модХ Правки прикреплены в файле. Прошу писать контакты для связи и цену Оплата строго по проверки
Нужно внедрить виджет или плагин CMS Wordpress
Нужно внедрить виджет календаря и заказа даты и время свободный на приём CMS Wordpress сам сайт тут http://bit.ly/2OxAkxp
мы пытались такой виджет поставить https://www.bookform.ru но он неподходит на сайт
от вас жду предложений по варианту может плагин есть или виджет жду предложений спасибо
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