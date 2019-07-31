Нужно внедрить виджет или плагин CMS Wordpress

Нужно внедрить виджет календаря и заказа даты и время свободный на приём CMS Wordpress сам сайт тут http://bit.ly/2OxAkxp

мы пытались такой виджет поставить https://www.bookform.ru но он неподходит на сайт

от вас жду предложений по варианту может плагин есть или виджет жду предложений спасибо